Lirola si complica: il Sassuolo non fa sconti. Nuovo incontro nei prossimi giorni

Si complica il passaggio di Pol Lirola (SCHEDA), ieri titolare in amichevole, dal Sassuolo alla Fiorentina. Come scrive La Nazione, il club neroverde ha alzato un muro oltre in quale non hanno intenzione di andare. Si pensava di poter chiudere a 15, anche se la richiesta era più alta; cifra da raggiungere magari con l’inserimento di alcuni bonus. Gli emiliani, invece, non hanno intenzione di fare sconti, non avendo la necessità di ‘fare cassa’ e confermando la fama di essere una bottega molto cara. Le parti torneranno a vedersi nei prossimi giorni, magari già oggi, sapendo che la strada è diventata improvvisamente in salita.