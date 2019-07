VN- Tonelli ha le idee chiare: se lascia Napoli vuole solo la Fiorentina

La Fiorentina è ancora alla ricerca di un nuovo difensore, vista l’imminente partenza di Vitor Hugo, e da Napoli potrebbe arrivare una interessante voce di mercato. Secondo quanto raccolto da Violanews, infatti, Lorenzo Tonelli (CLICCA QUI PER LA SCHEDA) potrebbe essere un nome da entrare in orbita viola. Il difensore del Napoli sta rifiutando tutte le destinazioni, Brescia e Lecce sopra a tutte, facendo sapere ai dirigenti partenopei che la sua unica destinazione gradita è la Fiorentina. Il difensore toscano, classe ’90, ha un contratto in scadenza nel 2021, e potrebbe diventare più di una suggestione per la retroguardia viola.