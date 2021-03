Viola in nazionale: tutte le partite giorno per giorno

Saranno ben undici le partite che vedranno in campo in questa sosta dedicata agli impegni per le Nazionali i sei giocatori della Fiorentina: cinque della prima squadra e uno della Primavera. Qui sotto trovate tutti gli impegni in ordine cronologico con l’eventuale link alla cronaca della partita. Tutti gli impegni delle Nazionali invece sono elencati sul nostro sito partner numericalcio.it

Mercoledì 24

Qualif. Mondiali 2022 – Serbia-Irlanda 24/03 ore 20:45 (Nikola Milenkovic e Dusan Vlahovic)

Europei U21 gironi – Romania-Olanda 24/03 ore 21 (Louis Munteanu)

Giovedì 25

Qualif. Mondiali 2022 – Italia – N. Irlanda 25/03 ore 20:45; (Cristiano Biraghi e Gaetano Castrovilli)

Venerdì 26

(Qualif. Coppa d’Africa) – Mauritania-Marocco 26/03 ore 20:00 (Sofyan Amrabat)

Sabato 27

Europei U21 gironi – Ungheria-Romania, 27/03 ore 18 (Louis Munteanu)

Qualif. Mondiali 2022 – Serbia-Portogallo 27/03 ore 20:45 (Nikola Milenkovic e Dusan Vlahovic)

Domenica 28

Qualif. Mondiali 2022 – Bulgaria- Italia 28/03 ore 20:45 (Cristiano Biraghi e Gaetano Castrovilli)

Martedì 30

Qualif. Mondiali 2022 – Azerbaigian-Serbia 30/03 ore 18 (Nikola Milenkovic e Dusan Vlahovic)

(Qualif. Coppa d’Africa) – Marocco-Burundi 30/03 ore 20:00 (Sofyan Amrabat)

Europei U21 gironi – Germania-Romania, 30/03 ore 18 (Louis Munteanu)

Mercoledì 31

Qualif. Mondiali 2022 – Lituania-Italia 31/03 ore 20:45 (Cristiano Biraghi e Gaetano Castrovilli)