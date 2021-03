LIVE – In campo la Serbia di Milenkovic e Vlahovic e poi Monteanu

Sono due le partite che vedono impegnati i giocatori della Fiorentina questa sera. Della più importante che vede in campo Milenkovic e Vlahovic per le qualificazioni mondiali contro l’Irlanda vi proponiamo la diretta testuale. La seconda che ha inizio alle 21 vede in campo il giovane della Primavera Monteanu con la Romania Under 21 opposta ai pari età olandesi. Per questa gara vi daremo aggiornamenti sul punteggio.

Qualificazioni Europei Under 21

ORE 21 Romania-Olanda parziale ….

TUTTI I RISULTATI DELLE GARE DELLE NAZIONALI SONO SU WWW.NUMERICALCIO.IT

Qualificazioni Mondiali