Stasera inizia l’avventura degli Azzurri di Mancini nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali. Non ci saranno viola in campo: Castrovilli e Biraghi non sono nel loro miglior momento di forma e vanno in tribuna. Vi proponiamo di seguito la diretta testuale dell’incontro. Tutti i risultati delle squadre in campo per le qualificazioni a Qatar 2022, li trovate come sempre suwww.numericalcio.it.

