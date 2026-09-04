Antonin Barak ha lasciato la Fiorentina, negli ultimi caotici giorni di mercato. Il ceco si è trasferito all'Apoel, nel campionato cipriota. Barak ha voluto salutare il popolo viola, con un bel messaggio sui social:

"Dopo 9 anni e 2 mesi è arrivato momento cambiare l’aria e dopo 4 anni cambiare il club.

Si chiude un bellissimo capitolo nel club che mi ha dato tantissimo e non potevo chiedere di più. Vorrei parlare di tante cose, dell'orgoglio di indossare questa bellissima maglia, di rappresentare una città meravigliosa, conoscere persone fantastiche e far parte dei popolo viola, diventare uno di voi!

Rimarranno dentro di me tantissime cose e ricordi che non posso descrivere solo con le parole. E' stato un viaggio bellissimo, tanto che ogni volta che inizio pensarci mi viene quasi da piangere da come sono contento, che tutto questo si è potuto realizzare.

Molti di voi mi chiamano l’uomo di Basilea. Non potete nemmeno immaginare quanto mi fa piacere sentirlo da voi. Da voi veri tifosi Viola! Sono momenti che potrò raccontare ai miei figli con orgoglio, aver potuto diventare uno di voi.

Durante il mio viaggio in questo club purtroppo abbiamo perso 2 persone, che mi hanno dato tutto. JOE BARONE e ROCCO COMMISSO. Due persone, che con valori umani hanno rappresentato in miglior modo possibile il club, che amo e di cui sarò sempre tifoso. Non basta dire solo grazie, vorrei dare a loro molto di più. Sarò sempre grato e avranno sempre un posto importante dentro il mio cuore!

L’unica cosa che a livello sportivo mi dispiace, che non ho potuto alzare un trofeo con voi, perché i Fiorentini se lo meritano come pochi. 3 finali persi in due anni mi danno fastidio, ma alla fine nella vita contato altre cose e voi mi avete dato molto di più che vincere una finale!

Con felicità e lacrime nel occhi vi saluto e vi auguri tutto il meglio!

Io non dimenticherò il popolo Viola!

Grazie mille!

Il vostro,

Tony "