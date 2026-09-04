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Il Modena è pronto a piazzare un importante colpo dalla lista degli svincolati. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il club gialloblù sarebbe infatti vicino alla chiusura per Andrea Belotti.

L’attaccante classe 1993, 32 anni, è attualmente senza squadra dopo la conclusione della sua esperienza al Cagliari. Proprio in Sardegna il “Gallo” sembrava destinato a rimanere: a inizio luglio era stato infatti raggiunto un accordo per proseguire insieme, ma l’operazione è successivamente saltata a causa dell’esito negativo delle visite mediche.

Ora Belotti è pronto a ripartire dal Modena. L’intesa tra le parti sarebbe vicina e, salvo ulteriori sorprese, l’attaccante potrebbe presto diventare il nuovo riferimento offensivo della formazione emiliana.