Le parole dell'ex procuratore, Furio Valcareggi, sui temi più caldi di casa Fiorentina
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L'ex procuratore e ora opinionista, Furio Valcareggi, a Lady Radio, ha parlato dei tempi più caldi di questi giorni di casa Fiorentina. Queste le sue parole:
Sul mercato
Il mercato della Fiorentina è da 10 in pagella. Paratici ha preso tutti quelli che voleva Grosso e la città è felice per l'operato del ds. Ha comprato tutti giocatori costosi e i giocatori costosi sono bravi. È stato bravo anche nel vendere, perché dare via tutti quegli esuberi vale come un gol all'incrocio dei pali. Mandragora? Non aveva più voglia di stare qua, voleva il posto da titolare.
Su Grosso
Abbiamo perso due partite che dovevamo vincere, ma serve calma. Il campionato inizia ora, aspetterei ad esonerare Grosso. In conferenza stampa mi è piaciuto molto: è un bravo allenatore, che ha ottenuto risultati importanti al Sassuolo.
Sul Centenario
Il Centenario è stato imbarazzante, c'erano giocatori di cui ci eravamo scordati. Non è stato nominato Kurt Hamrin e non hanno fatto parlare Picchio (De Sisti), Claudio Merlo era messo lì, in un angolo. De Sisti è andato via deluso e amareggiato. La Fiorentina per gli americani esiste da Amrabat, per il resto non hanno memoria storica. Dovevano andare più preparati al Centenario. Mio padre non è stato considerato, che è stato 40 anni alla Fiorentina.
Su Joseph Commisso
Lui è Vittorio Cecchi Gori per me, ossia un presidente che ha dato tutto alla Fiorentina per ritrovarsi poi nei problemi. C'è da sperare, perché lui ha cuore.
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