"Mi aspetto di giocare con continuità, crescere e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi"

Redazione VN
Bonsignore Targetti

VN&TN - Fiorentina-Torino, cosa va e cosa no: l'intervista doppia

Franco Mastantuono è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. L'attaccante argentino ha parlato della partenza negativa della Fiorentina, di Fabio Grosso e del rapporto con Batistuta:

Studio l'italiano un'ora al giorno - racconta il genietto argentino - poi faccio pratica al campo: Grosso lo capisco ma a volte va troppo veloce...Quando mi hanno chiamato da Firenze ho pensato alla Serie A, un campionato competitivo che mi attrae da sempre, all'importanza del club e ai tanti argentini che qui hanno fatto la storia: tutti mi hanno parlato benissimo di Firenze

Batistusta

Una grande emozione. Abbiamo parlato di calcio, della città, dei tifosi, di cosa significa giocare qui. Farò tesoro dei suoi consigli. A Firenze vivo a casa sua
FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI SERIE A FIORENTINA VS FROSINONE

L'Italia

Mi aspetto di giocare con continuità, crescere e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi

La Fiorentina e Grosso

Europa? Non è il momento di parlarne ma conosciamo il nostro valore, siamo giovani e con grande qualità. La squadra è forte e sappiamo che lavorando e migliorando ogni giorno possiamo toglierci delle soddisfazioni. De Gea e gli altri ci mettono l'esperienza, noi abbiamo entusiasmo e fame. Abbiamo tanti giocatori nuovi e dobbiamo trovare gli equilibri. lo però ho molta fiducia, nella squadra e in Grosso. Ho scelto la Fiorentina anche per lui: quando mi ha chiamato ho capito che il suo progetto era perfetto per me

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