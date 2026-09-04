"I nostri, Pellegrino e Beto. Mateo è fortissimo di testa e ha bisogno di assist: voglio far divertire i tifosi segnando ma anche mandando in gol i compagni"
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Franco Mastantuono, alla Gazzetta dello Sport, parla del suo arrivo a Firenze soffermandosi sulle motivazioni principali. Ma non solo, l'argentino ha analizzato anche il nostro campionato:
Anche Mourinho l'ha spinta verso l'Italia?È un grande tecnico, mi ha colpito per l'energia che trasmette. Quando ci siamo parlati non avevo ancora scelto Firenze ma mi ha consigliato bene. Con lui e col Real abbiamo deciso che andare a giocare fosse la scelta migliore
Si rivede nella storia di Nico Paz?Nico al Como ha dimostrato quanto vale, il suo è un bell'esempio ma io sono venuto qui per il progetto viola e per misurami con la A
Assenza d'Europa?L'Europa non era una discriminante, ho dato priorità alle prospettive. La Fiorentina punta sui giovani e sulla qualità, è il posto migliore dove poter esprimere la mia idea di calcio
L'idolo è Messi, c'è un argentino a cui assomiglia?Messi è unico e il migliore di tutti, giocare con lui in nazionale è stato un privilegio ed è triste che abbia lasciato la Seleccion. Ammiro Di Maria e Dybala, Paulo gioca nella mia posizione ma è assurdo paragonarmi a calciatori che hanno avuto una carriera straordinaria. Con Dybala ho un ottimo rapporto, durante le vacanze abbiamo giocato a padel in Argentina. E non vedo l'ora di affrontare Lautaro e l'Inter
Chi è l'attaccante più forte della Serie A?I nostri, Pellegrino e Beto. Mateo è fortissimo di testa e ha bisogno di assist: voglio far divertire i tifosi segnando ma anche mandando in gol i compagni
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