Franco Mastantuono, alla Gazzetta dello Sport, parla del suo arrivo a Firenze soffermandosi sulle motivazioni principali. Ma non solo, l'argentino ha analizzato anche il nostro campionato:

Anche Mourinho l'ha spinta verso l'Italia?

Si rivede nella storia di Nico Paz?

Assenza d'Europa?

L'idolo è Messi, c'è un argentino a cui assomiglia?

Chi è l'attaccante più forte della Serie A?

Scarica la nuova app Viola News OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

È un grande tecnico, mi ha colpito per l'energia che trasmette. Quando ci siamo parlati non avevo ancora scelto Firenze ma mi ha consigliato bene. Con lui e col Real abbiamo deciso che andare a giocare fosse la scelta miglioreNico al Como ha dimostrato quanto vale, il suo è un bell'esempio ma io sono venuto qui per il progetto viola e per misurami con la AL'Europa non era una discriminante, ho dato priorità alle prospettive. La Fiorentina punta sui giovani e sulla qualità, è il posto migliore dove poter esprimere la mia idea di calcioMessi è unico e il migliore di tutti, giocare con lui in nazionale è stato un privilegio ed è triste che abbia lasciato la Seleccion. Ammiro Di Maria e Dybala, Paulo gioca nella mia posizione ma è assurdo paragonarmi a calciatori che hanno avuto una carriera straordinaria. Con Dybala ho un ottimo rapporto, durante le vacanze abbiamo giocato a padel in Argentina. E non vedo l'ora di affrontare Lautaro e l'InterI nostri, Pellegrino e Beto. Mateo è fortissimo di testa e ha bisogno di assist: voglio far divertire i tifosi segnando ma anche mandando in gol i compagni