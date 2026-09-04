Mateo Pellegrino, al Corriere dello Sport, si è soffermato sul suo passaggio alla Fiorentina. Tra retroscena e scelte, l'attaccante argentino ha spiegato la sua scelta:

Perché la Fiorentina?

Perché mi hanno voluto tanto e sentivo che era il progetto giusto per me. Volevo restare in Italia, ho capito che questa poteva essere la mia grande occasione

L’hanno cercata anche dall’estero?

Qualche chiamata c’è stata, ma per me, alla mia età, penso sia giusta la Serie A. Qui posso migliorare tanto

Non ha detto subito sì.

Nella vita bisogna sempre ponderare bene ogni decisione, sapevo che mi volevano dall’inizio dell’estate, ho fatto tutta la preparazione con il Parma, poi ho scelto la soluzione migliore per me, penso sia normale a venticinque anni

La Fiorentina per prenderla ha fatto un investimento importante. E adesso è andato via anche Kean: pressione?

No, uno stimolo. La pressione, che credo sia positiva, me la metto da solo per crescere. So quanto la Fiorentina abbia investito su di me, ne sono grato, sono qui per aiutare