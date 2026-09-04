"Qualche chiamata c’è stata, ma per me, alla mia età, penso sia giusta la Serie A. Qui posso migliorare tanto"
VN&TN - Fiorentina-Torino, cosa va e cosa no: l'intervista doppia
Mateo Pellegrino, al Corriere dello Sport, si è soffermato sul suo passaggio alla Fiorentina. Tra retroscena e scelte, l'attaccante argentino ha spiegato la sua scelta:
Perché la Fiorentina?
Perché mi hanno voluto tanto e sentivo che era il progetto giusto per me. Volevo restare in Italia, ho capito che questa poteva essere la mia grande occasione
L’hanno cercata anche dall’estero?
Qualche chiamata c’è stata, ma per me, alla mia età, penso sia giusta la Serie A. Qui posso migliorare tanto
Non ha detto subito sì.
Nella vita bisogna sempre ponderare bene ogni decisione, sapevo che mi volevano dall’inizio dell’estate, ho fatto tutta la preparazione con il Parma, poi ho scelto la soluzione migliore per me, penso sia normale a venticinque anni
La Fiorentina per prenderla ha fatto un investimento importante. E adesso è andato via anche Kean: pressione?
No, uno stimolo. La pressione, che credo sia positiva, me la metto da solo per crescere. So quanto la Fiorentina abbia investito su di me, ne sono grato, sono qui per aiutare
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
Le emozioni per la Fiorentina che fu... e la lezione da portarsi dentro
Rassegna stampa
Mastantuono: "Siamo forti e sono qui per Grosso. Vivo da Bati, ci ho parlato"
Rassegna stampa
Pellegrino: "Tifosi dateci tempo, non siamo questi. Grosso uomo giusto per noi"
Rassegna stampa
Mastantuono: "Forti Dybala e Lautaro, ma i migliori sono Beto e Pellegrino"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti