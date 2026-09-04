Mateo Pellegrino è stato intervistato dal Corriere dello Sport. L'attaccante argentino ha percorso le tappe principali del suo arrivo a Firenze, passando da questo inizio complicato:

Pressione?

Si, m a non ci spaventa. Purtroppo siamo partiti male, ci dispiace, soprattutto il ko nel giorno del Centenario ce la portiamo dentro. Ma noi non siamo questi, siamo all’inizio di un percorso. Dateci tempo e fiducia

Dopo l’ottimo mercato è innegabile che ci fossero aspettative diverse.

Sicuramente anche noi avremmo voluto iniziare il campionato in maniera diversa, ma ora non possiamo fare altro che rimboccarci le maniche e lavorare ancora di più. A livello personale sono contento e motivato, voglio dimostrare quello che so fare, qui c’è tutto per lavorare nel migliore dei modi, basta vedere i campi dove ci alleniamo. A livello collettivo sono e siamo dispiaciuti, ma adesso dobbiamo mettere il focus sugli errori fatti e migliorare già da domani

Con Grosso come va?

Bene, è un allenatore giovane, con tante idee, molto vivo. Penso che sia l’uomo giusto per noi, fa crescere i calciatori a livello individuale e poi lavora sul collettivo

Messaggio per i tifosi?

Li ringrazio per la festa molto bella che hanno fatto per i cento anni. Noi tutti siamo molto dispiaciuti, si meritavano una gioia. Ma sono sicuro che ribalteremo questa situazione, loro continueranno a spingere. Daremo tutto, ve lo assicuro