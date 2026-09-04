L'agente FIFA ha parlato a Radio Bruno soffermandosi anche sulla Fiorentina
VN&TN - Fiorentina-Torino, cosa va e cosa no: l'intervista doppia
L'agente FIFA Guilerhme Afonso ha parlato a Radio Bruno soffermandosi anche sulla Fiorentina:
LE DICHIARAZIONI
Gnonto è un acquisto intelligente, italiano, se sta bene e se fa bene lo dai anche in mano alla Nazionale. Oulai? E' un centrocampista molto interessante, sono andati a prenderlo in un momento importante della sua carriera, è un giocatore che credo riusciranno a rivendere al doppio rispetto a quanto lo hanno pagato. Bisogna vedere come si integrerà, il campionato italiano è sempre molto difficile. Grosso può far bene secondo me, è una scelta giusta, un allenatore italiano e con un passato da vincente
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