Alle 20 saranno in campo Mauritania e Marocco per una partita valida per le qualificazioni della Coppa d’Africa. Nel Marocco dovrebbe scendere in campo anche Sofyan Amrabat uno dei cinque viola impegnati n questa settimana dedicata alle Nazionali. Violanews vi garantisce le variazioni di risultato con i marcatori.

Qualificazioni Coppa d’Africa

Ore 20 Mauritania-Marocco punteggio parziale 0-0