Live – Bulgaria-Italia: gli Azzurri sbloccano il match

Dopo la vittoria all’esordio contro l’Irlanda del Nord, gli azzurri cercano il bis in Bulgaria. Questo l’undici scelto da Roberto Mancini per la gara di questa sera. La cui diretta la potrete seguire direttamente su Violanews.com. Mentre, tutti i risultati delle squadre in campo per le qualificazioni a Qatar 2022, li trovate come sempre su www.numericalcio.it.

Bulgaria (3-5-2): Iliev; Dimov, Antov, Bozhikov; Cicinho, Chochev, Kostadinov, Vitanov, Tsetanov; Delev, Galabinov.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Sensi, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne.

La diretta

Castro e Biraghi, primo allenamento con Iachini sarà la rifinitura pre-Genoa