Verso Qatar 2022 | LIVE Serbia-Portogallo: Milenkovic in difficoltà, Vlahovic sostituito

Serbia-Portogallo è la partita di cartello questa sera per le qualificazioni ai Mondiali 2022. La squadra di Vlahovic e Milenkovic, entrambi titolari, sfida in casa il Portogallo di Ronaldo. La sfida sarà trasmessa in diretta sul canale 20 del digitale terrestre, noi vi proponiamo la diretta testuale.

Serbia (3-4-1-2): Dimitrovic; Milenkovic, Mitrovic, Pavlovic; Lazovic, Milinkovic-Savic, Gudelj, Kostic; Tadic; Vlahovic, Mitrovic.

Portogallo (4-3-3): Lopes; Cancelo, Ruben Dias, Fonte, Cedric; Bruno Fernandes, Sergio Oliveira, Danilo; Jota, Ronaldo, Bernardo Silva.