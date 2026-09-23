Il Papu Gomez lascia il Padova e vola negli Emirati Arabi al Forte Virtus: il retroscena sui vecchi accostamenti alla Fiorentina
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Non soltanto colpi ad effetto sul panorama nazionale come quello di David Alaba in Friuli. Il calciomercato continua a muoversi senza sosta su scala internazionale e un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano sta per iniziare un nuovo capitolo della propria carriera: Alejandro "Papu" Gomez.
I tre sfiorati matrimoni con la Fiorentina
Il nome del "Papu" evoca inevitabilmente ricordi ricchi di suggestione in riva all'Arno. L'attaccante argentino è stato infatti a più riprese accostato alla Fiorentina nel corso degli anni, sfiorando in tre distinte finestre di mercato la maglia viola. La prima volta nel gennaio 2014, quando il calciatore spingeva per lasciare il Metalist Charkiv in Ucraina, e successivamente nel gennaio 2015, quando la sua esperienza all'Atalanta doveva ancora spiccare definitivamente il volo.
L'incrocio più concreto risale però al gennaio 2021, nel momento della rottura totale tra l'argentino e la società bergamasca: la dirigenza gigliata valutò attentamente il suo profilo, ma scelse infine di rinnovare la fiducia a Franck Ribery e di scommettere sull'ingaggio di Aleksandr Kokorin, aprendo la strada al passaggio del fantasista al Siviglia.
Risoluzione col Padova e nuova vita al Forte Virtus
Oggi per il classe '88 si spalancano ufficialmente le porte del Medio Oriente. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il "Papu" Gomez ha infatti rescisso il contratto che lo legava al Padova ed è pronto ad intraprendere un'esperienza negli Emirati Arabi Uniti.
Ad attenderlo c'è il Forte Virtus, club di proprietà di Maurizio Setti, ex presidente dell'Hellas Verona. La società emiratina conferma così la propria predilezione per il mercato italiano: nell'organico della squadra figurano già due volti noti della nostra Serie A e B come Emanuel Vignato ed Alessio Buttaro, pronti ad accogliere il talento argentino per questa nuova avventura.
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