E il Papu fa il fenomeno in Liga: debutto e gol splendido con il Siviglia

Ma la Fiorentina ci ha davvero pensato durante la sessione di mercato invernale ad Alejandro Gomez? Non è dato saperlo al momento, i fatti poi hanno detto altro, con l’argentino che, entrato in rotta di collisione con Gasperini, ha salutato l’Atalanta per approdare al Siviglia ed il club gigliato che ha scelto di continuare a puntare su Ribery e scommettere su Kokorin. Intanto l’ex nerazzurro questa sera ha debuttato in Liga. E come ha debuttato. Il Papu è stato subito decisivo contro il Getafe: subentrato all’ex Genoa e Milan Ocampos al 57′, si è reso protagonista di ottime giocate ed ha segnato a 3′ dalla fine il 2-0 per gli andalusi, con un gran sinistro da fuori. Niente male come inizio: il match è poi terminato 3-0.