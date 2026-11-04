Nel giorno della presentazione del nuovo tecnico Paolo Zanetti, chiamato a riattivare la marcia dei friulani dopo l'esonero di Kosta Runjaic, il dg dell'Udinese Franco Collavino ha sorpreso tutti annunciando la sospensione dei festeggiamenti storici del club: "Dobbiamo ora recuperare i punti persi sul campo e dare tempo al nostro presidente di rimettersi in forma. Abbiamo deciso di spostare un grande evento, che non abbiamo ancora annunciato ufficialmente. Si trattava di un percorso di festeggiamenti che doveva concludersi il 29 novembre proprio in occasione della sfida contro la Fiorentina, per celebrare i nostri 130 anni di storia, tanto che avevamo già spedito tutti gli inviti. Abbiamo dovuto posticipare la festa dei 130 anni e la faremo in un momento più opportuno. Cambia la data dell'evento, ma non il valore del momento".

La svolta Zanetti e la caccia al riscatto

Accantonati per il momento i coriandoli e le celebrazioni istituzionali, la priorità assoluta in casa bianconera torna a essere il campo e la classifica in vista dei prossimi impegni di campionato: "Arrivo ora a mister Zanetti. Ha solidità, esperienza, competenza e la giusta carica agonistica, tutti elementi necessari per invertire la rotta. Il valore della rosa c'è, c'era per noi così come per tutti gli addetti ai lavori prima dell'inizio della stagione: a lui spetta adesso il compito di risollevarci".