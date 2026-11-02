Il tecnico dell'Udinese paga un avvio di stagione deludente. Ecco chi sostituirà Runjaic sulla panchina dell'Udinese
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Game over per Kosta Runjaic. Il tecnico dell'Udinese, protagonista in negativo con un bruttissimo inizio di stagione sulla panchina dei bianconeri, verrà esonerato nella giornata di oggi. A raccontarlo sono i colleghi di tuttomercatoweb.com.
Il sostitutoIl tedesco paga l'ennesima sconfitta contro la Roma e l'ufficialità arriverà già nella giornata di oggi. Per sostituirlo, si legge, è già pronto Paolo Zanetti.
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