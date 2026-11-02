Il tecnico dell'Udinese paga un avvio di stagione deludente. Ecco chi sostituirà Runjaic sulla panchina dell'Udinese

Redazione VN
Como 1907 v Parma Calcio - Serie A 2026/27

VIDEO - Fabregas: "Kean non era rotto, vi spiego cos'è successo"

Scegli Violanews come fonte preferita su Google

Game over per Kosta Runjaic. Il tecnico dell'Udinese, protagonista in negativo con un bruttissimo inizio di stagione sulla panchina dei bianconeri, verrà esonerato nella giornata di oggi. A raccontarlo sono i colleghi di tuttomercatoweb.com.

Il sostituto

Il tedesco paga l'ennesima sconfitta contro la Roma e l'ufficialità arriverà già nella giornata di oggi. Per sostituirlo, si legge, è già pronto Paolo Zanetti.
Udinese Calcio v ACF Fiorentina - Serie A

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti