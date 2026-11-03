Il Corriere dello Sport si sofferma su Franco Mastantuono e riporta un retroscena che riguarda Alberto Aquilani:

Ci

voleva il lampo di Franco Mastantuono per conquistare quei benedetti tre punti. L’argentino non segnava dalla sfida dell’11 settembre col Venezia, e aveva bisogno come il pane di (ri)sbloccarsi. Grande azione della Fiorentina, con Joao Mario che sulla sinistra ha cercato Pedro Gonçalves il quale, a sua volta, ha scaricato sull’ex River Plate che non si è fatto problemi a calciare di prima sorprendendo Turati. L’attaccante viola ha meritato l’applauso di Aquilani, che sportivamente dalla panchina ha riconosciuto la bellezza del suo gesto tecnico.