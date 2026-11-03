Franco Mastantuono torna al gol dopo la tripletta dell’11 settembre contro il Venezia e firma una rete decisiva per la vittoria della Fiorentina sul Sassuolo. L’azione nasce sulla sinistra con Joao Mario, passa da Pedro Gonçalves e si conclude con il tiro di prima dell’argentino, che sorprende Turati. Un gesto tecnico applaudito sportivamente anche da Aquilani dalla panchina neroverde.

Per Mastantuono è il quarto gol in Serie A: a 19 anni e 80 giorni, alla pari con Kallon nella stagione 1998/99, è il secondo giocatore più giovane a segnare almeno quattro reti nelle prime dieci presenze nell’era dei tre punti a vittoria. Davanti a lui soltanto Pato, arrivato al quarto centro alla sesta presenza, a 18 anni e 154 giorni, nel febbraio 2008. Un segnale importante per il classe 2007, atteso dai tifosi dopo un periodo nel quale era mancata la sua esplosività.

Oltre al valore individuale, il gol restituisce fiducia per la costruzione corale e ragionata, preziosa per una Fiorentina apparsa spesso poco unita nelle ultime uscite. Il successo del Mapei può così rappresentare una svolta anche sul piano del morale: nello stadio che un anno fa aveva segnato uno dei momenti più difficili della squadra e dello spogliatoio, i viola ritrovano affiatamento e si tolgono un peso significativo. Lo scrive il Corriere dello Sport.