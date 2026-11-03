È il più giovane a segnare 4 reti in 10 presenze dopo il brasiliano

Redazione VN
Pedro Goncalves

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Franco Mastantuono torna al gol dopo la tripletta dell’11 settembre contro il Venezia e firma una rete decisiva per la vittoria della Fiorentina sul Sassuolo. L’azione nasce sulla sinistra con Joao Mario, passa da Pedro Gonçalves e si conclude con il tiro di prima dell’argentino, che sorprende Turati. Un gesto tecnico applaudito sportivamente anche da Aquilani dalla panchina neroverde.

Per Mastantuono è il quarto gol in Serie A: a 19 anni e 80 giorni, alla pari con Kallon nella stagione 1998/99, è il secondo giocatore più giovane a segnare almeno quattro reti nelle prime dieci presenze nell’era dei tre punti a vittoria. Davanti a lui soltanto Pato, arrivato al quarto centro alla sesta presenza, a 18 anni e 154 giorni, nel febbraio 2008. Un segnale importante per il classe 2007, atteso dai tifosi dopo un periodo nel quale era mancata la sua esplosività.

US Sassuolo v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27

Oltre al valore individuale, il gol restituisce fiducia per la costruzione corale e ragionata, preziosa per una Fiorentina apparsa spesso poco unita nelle ultime uscite. Il successo del Mapei può così rappresentare una svolta anche sul piano del morale: nello stadio che un anno fa aveva segnato uno dei momenti più difficili della squadra e dello spogliatoio, i viola ritrovano affiatamento e si tolgono un peso significativo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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