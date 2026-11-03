Chi scrive è della stessa idea della stragrande maggioranza di chi legge: in qualche modo Oulai e Gonçalves vanno inseriti in questa Fiorentina, per svariati motivi. Perché hanno qualcosa da aggiungere rispetto a chi sostituiscono, perché la società ci punta tantissimo, perché la novità porta entusiasmo. Ma le loro due situazioni, almeno a sentire Vanoli e non solo, sono abbastanza differenti.

Oulai è una cosa...

...Pote un'altra

Tre dichiarazioni-chiave

Se il problema è questo...

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Partendo dall'ivoriano, da settimane sentiamo voci dal Viola Park che parlano di difficoltà di vario genere, che spaziano dallaalla, dallaalla. Se davvero Oulai era mentalmente svagato dopo la sosta Nazionali, come Fagioli, allora. Poi, il ragionamento vanoliano è abbastanza semplice da leggere: alla prima da titolare e al primo errore questo ragazzo rischia la gogna mediatica.Gonçalves invece è - parere personale - un altro paio di maniche.. Un giocatore, quindi, che. Attenzione:, perché a Reggio EmiliaMa proviamo a capire perché Vanoli non lo ha mai fatto iniziare tranne col Como: probabilmente ha paura che, avendo una fase difensiva di per sé terrificante, inserire un elemento da "sorreggere" sia al momento insostenibile.L'allenatore l'ha praticamente urlato, pur senza urlare.: "Puoi giocare anche con tanti giocatori offensivi, ma quando si perde la palla bisogna essere determinati nel recuperarla. Se loro mi dimostrano quel che serve, io sono ben felice di mettere una squadra super offensiva".: "Gli interpreti ci sono per fare tante cose, il problema è la disponibilità. Si può difendere anche con la palla, quindi commettendo meno errori che nelle ultime partite ci stavano condannando".: "Ho espresso il mio pensiero, devo mettere Gonçalves nelle migliori condizioni per fare bene ma dobbiamo diventare squadra nelle tre fasi".Può anche darsi che sia Vanoli ad essere in errore, maIl che sarebbe abbastanza clamoroso, dato che in un passato ancora non troppo lontano, il sacrificio di giocatori come Samuel Eto'o ha portato l'Inter a vincere tutto in Italia e in Europa. Beata (ma non troppo) gioventù...