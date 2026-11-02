"Si può difendere anche con la palla, quindi commettendo meno errori che nelle ultime partite ci stavano condannando"
VIDEO VN - Adesso è lampante, Oulai e Goncalves devono giocare
Di seguito l'intervento a Dazn di Paolo Vanoli, tecnico viola, dopo Sassuolo-Fiorentina 2-4:
Della vittoria son felice per questi ragazzi, perché era da tempo che esprimevamo un bel calcio. Era la strada giusta. Le parole di Pellegrino? Noi siamo la Fiorentina. Quando indossiamo questa maglia portiamo avanti qualcosa di importante, perché questi ragazzi hanno le capacità per fare qualcosa di grande per questa squadra. Oggi, insieme, abbiamo dimostrato di poter ottenere dei risultati.
Talenti
Ne ho più di uno importante. Per trovare il giusto vestito ci vuole tempo, sono arrivato dopo e gli sto imparando a conoscere. So dia vere in mano una squadra di valore e questa valore deve trasformarsi in risultato e stasera chi è entrato lo ha dimostrato bene. Nel campionato italiano le cose non sono semplici. Gli errori ci fanno crescere e le scorse partite ne sono state la dimostrazione. Gonçalves è stato un esempio di professionalità, come lo è stato Joao Mario.
Modulo offensivo
Tutti i giocatori di qualità insieme in un 4-2-3-1? Gli interpreti ci sono per fare tante cose, il problema è la disponibilità. Si può difendere anche con la palla, quindi commettendo meno errori che nelle ultime partite ci stavano condannando. La qualità però non deve essere fine a se stessa, deve servirci per arrivare al risultato da squadra.
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