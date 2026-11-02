"Njie? Qua mi hanno criticato anche sui giovani, ma l'ho fatto esordire io a Torino come Cacciamani"
VIDEO VN - Adesso è lampante, Oulai e Goncalves devono giocare
Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole:
Ringrazio come sempre questo magnifico pubblico e tifosi, avere così tanta gente di lunedì non è scontato. Detto questo, io non mi sono mai tirato indietro da quando sono qua. Ma fra dire e il mare c'è di mezzo il mare e mi riferisco a Oulai e Goncalves. Stasera faccio i complimenti a chi è entrato, che hanno risposto presente. Mi mettono in difficoltà e così diventiamo squadra. Questa vittoria deve regalare una grande autostima, ma c'è tanto da lavorare perché abbiamo preso 2 gol. Nel primo tempo me lo aspettavo così, due squadre impaurite. Noi essendo giovani non recuperiamo mentalmente. Questa squadra mi stuzzica, farò del mio meglio per trovare il vestito per vincere. Scintilla? Parlo anche di autostima e morale. Il secondo tempo di Genova e Como, si vede il bicchiere mezzo vuoto perché non arrivano i risultati ma io lo vedevo pieno. Bisogna lavorare tanto. Chi parte dall'inizio e chi entra, sono tutti titolari. Noi siamo la Fiorentina, non Oulai o Goncalves.
Sosta maledetta
La scorsa sosta ho recuperato diversi giocatori, ma alcuni mentalmente li ho persi come Fagioli, Nduor e Oulai. Questa sosta starò più attento. I giocatori come i figli, meritano carezze e schiaffi. Ndour ha fatto il gol da 70', Fagioli con la 10 in Nazionale e anche Oulai. Li ho persi mentalmente dopo la sosta.
Goncalves
Ho espresso il mio pensiero, lo devo mettere nelle migliori condizioni per fare bene ma dobbiamo diventare squadra nelle tre fasi. Goncalves è entrato 5' e poi in allenamento ha fatto benissimo. I giovani devono guardare questo e non il telefonino.
Njie
Qua mi hanno criticato anche sui giovani, ma l'ho fatto esordire io a Torino come Cacciamani. Lui ha grandi potenzialità, come tanti. Devono passare attraverso alti e bassi. Ci vuole la pazienza perché questa Fiorentina è costruita per il futuro.
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