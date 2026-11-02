VIDEO VN - Adesso è lampante, Oulai e Goncalves devono giocare

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NJIE 7,5: Per 45 minuti prova a giocare da solo contro tutti, fallendo miseramente. Poi trova il guizzo e serve un pallone al bacio per Pellegrino, che non sbaglia. Entra nella ripresa con il coltello tra i denti e trova una rete favolosa, con il pallone che si insacca nell'angolino basso della porta di Turati. Il talento inespresso di questa squadra è nel destro dell'ex Torino.

JIMENEZ 5: In attacco è una cosa, ma in difesa abbandona completamente Laurienté, che fa doppietta. Soprattutto sul secondo gol (fallo di mano?), quando viene completamente saltato dall'esterno di Aquilani. Bene quando c'è da accompagnare la manovra, ma serve equilibrio nel difendere, altrimenti la vittoria rimarrà un lontano miraggio.

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