L'analisi di Brovarone dopo Sassuolo-Fiorentina
VIDEO VN - Adesso è lampante, Oulai e Goncalves devono giocare
L'intermediario di mercato e tifoso viola, Bernardo Brovarone, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare la vittoria della Fiorentina Reggio Emilia contro il Sassuolo. Queste le sue parole:
Vanoli si deve arrendere alla qualità di questa squadra, mi dispiace per lui, che sono anche quelli di maggior esperienza. Questa squadra ha bisogno di sprigionare tutto il suo talento e lui deve sbottonarsi difronte a questo. L'input, che deve partire da Paratici, è questo qui e lui deve seguirlo. Abbiamo rivitalizzato la partita, per miracolo, a fine primo tempo. Sassuolo la peggior squadra vista di questa stagione. Un centrocampo blando oggi, troppo. Questa squadra, se in salute, è divertente. Sono contento anche per il gol di valdepenas, che è un ragazzo molto giovane e che deve fare tanta esperienza, ma con grandissima prospettiva. Dragusin non mi convince proprio.
Su Fagioli
Su di lui c'è sempre stato un dibattito aperto, anche oggi è stato nascosto. Sembrava quasi impossibilitato a muoversi. Ha fatto tanti gesti ai compagni, ma ha fatto solo passaggini indietro ai compagni. Sembrava quasi che non stesse bene. Vanoli ha detto che tutti i giornalisti hanno esagerato dopo le tante critiche dopo l'Atalanta e questa cosa potrebbere averla accusata anche lui. A settembre si diceva che era incedibili e oggi è di nuovo nella buca. Questa faccenda tra lui e Oulai anche Vanoli non sta riuscendo a capirla e non so se ci riuscirà a farlo.
Su Ndour e il centrocampo
Un centrocampo messo così è veramente insignificante. Ndour basta vedere come corre. Questa è una squadra spagnola, deve giocare in quel modo, con qualità. Però bisogna imparare a muoversi in un certo modo.
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