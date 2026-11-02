Le risposte su Oulai e non solo: "E' entrato bene la settimana scorsa, è entrato benissimo oggi, c'è concorrenza sana e questo è un bene"

Federico Targetti
REGGIO EMILIA STADIO MAPEI STADIUM SERIE A FIORENTINA VS SASSUOLO

VIDEO VN - Adesso è lampante, Oulai e Goncalves devono giocare

Scegli Violanews come fonte preferita su Google

Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha parlato a Sky dopo il successo della Fiorentina in casa del Sassuolo:

Piano piano stiamo mettendo insieme una squadra che ha talento ma ha bisogno anche di mentalità. Puoi giocare anche con tanti giocatori offensivi, ma quando si perde la palla bisogna essere determinati nel recuperarla. Se loro mi dimostrano quel che serve, io sono ben felice di mettere una squadra super offensiva.

Oulai

Gli manca il lavoro, gli manca mettersi a disposizione, stiamo costruendo una mentalità. Non guardo la carta d'identità o il prezzo, non è importante Oulai ma è importante la Fiorentina. E' entrato bene la settimana scorsa, è entrato benissimo oggi, c'è concorrenza sana e questo è un bene.
REGGIO EMILIA STADIO MAPEI STADIUM SERIE A FIORENTINA VS SASSUOLO

Difesa

In questo momento siamo un po' in emergenza senza Pongracic e Ranieri, ma non possiamo continuare a prendere gol, sono tanti. Dobbiamo essere bravi e un po' più concentrati, ci abbiamo provato ma è un dettaglio su cui lavorare tanto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti