"Sappiamo che Fagioli ha un carattere complesso, l'allenatore fa bene a difenderlo, ma se Fagioli è questo deve giocare Oulai"
VIDEO VN - Adesso è lampante, Oulai e Goncalves devono giocare
Quella piccola luce che vedevo io nel primo tempo non l'ho vista, poi la squadra nel secondo tempo l'ha portata a casa con merito. Dico solo questo: Oulai e Gonçalves domenica contro la Juventus devono giocare in tutti i modi, Vanoli aiutati che dio ti aiuta! Sappiamo che Fagioli ha un carattere complesso, l'allenatore fa bene a difenderlo, ma se Fagioli è questo deve giocare Oulai.
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