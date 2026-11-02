"Quando le cose non vanno benissimo l'unica cosa che puoi fare è lottare per cambiare la situazione"
VIDEO VN - Adesso è lampante, Oulai e Goncalves devono giocare
L'attaccante viola Mateo Pellegrino ha parlato a Dazn e Sky nel post partita di Sassuolo-Fiorentina 2-4:
Njie ci sta aiutando molto, ci da uno contro uno che abbiamo anche con Gnonto e Mastantuono. Meritavamo questa vittoria da tempo. Quando le cose non vanno benissimo l'unica cosa che puoi fare è lottare per cambiare la situazione. Il gol ha racchiuso quello. Il gruppo è davvero unito, questa deve essere la nostra forza, il mister è uno in più del gruppo, uno in più di noi e ci fa capire cosa significa indossare questa maglia.
Fortuna
Il gol è stato importante a livello psicologico, lo meritavamo prima ed è stato fondamentale per i tre punti. Noi stavamo cercando anche un po' di fortuna, contro Como, Inter e Atalanta ci è mancata.
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