Il commento dei migliori in campo della gara di Sassuolo a Sky

Federico Targetti
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Mateo Pellegrino e Alieu Njie hanno parlato a Sky dopo la vittoria della Fiorentina sul campo del Sassuolo:

Njie

Sono veramente contento, senza la squadra non sono forte e ogni giorno il gruppo mi spinge a fare bene. Ho lavorato tanto per fare questi gol, siamo in un momento difficile e dobbiamo lavorare per uscirne.

Pellegrino

Il gol è stato importante a livello psicologico, lo meritavamo prima ed è stato fondamentale per i tre punti. Noi stavamo cercando anche un po' di fortuna, contro Como, Inter e Atalanta ci è mancata.
US Sassuolo v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27

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