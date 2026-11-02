Il commento dei migliori in campo della gara di Sassuolo a Sky
VIDEO VN - Adesso è lampante, Oulai e Goncalves devono giocare
Mateo Pellegrino e Alieu Njie hanno parlato a Sky dopo la vittoria della Fiorentina sul campo del Sassuolo:
NjieSono veramente contento, senza la squadra non sono forte e ogni giorno il gruppo mi spinge a fare bene. Ho lavorato tanto per fare questi gol, siamo in un momento difficile e dobbiamo lavorare per uscirne.
PellegrinoIl gol è stato importante a livello psicologico, lo meritavamo prima ed è stato fondamentale per i tre punti. Noi stavamo cercando anche un po' di fortuna, contro Como, Inter e Atalanta ci è mancata.
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