La Fiorentina batte 4-2 il Sassuolo e lo aggancia a quota 8 punti, conquistando il secondo successo in campionato, ancora una volta in trasferta. Per i neroverdi è la quarta sconfitta consecutiva, con dieci reti incassate nelle ultime due partite dopo le sei subite contro la Lazio. La zona rossa si avvicina e la panchina di Alberto Aquilani è sempre più instabile: sono in corso riflessioni, anche se un cambio prima della sosta appare difficile.

Protagonisti della vittoria viola Mateo Pellegrino e Franco Mastantuono, già decisivi insieme nel successo di Venezia, e Aliéu Njie, autore di un gol e un assist. A completare il risultato è Valdepenas, a segno nel finale. La Fiorentina ribalta lo svantaggio iniziale e trova la forza di imporsi anche dopo essere stata raggiunta sul 2-2, grazie al contributo dei subentrati, al talento individuale e a una ripresa affrontata con coraggio e determinazione.

A mettere in difficoltà i viola è soprattutto Armand Laurienté, che firma sia il vantaggio del Sassuolo sia il momentaneo pareggio. I cambi di Aquilani rispetto alla gara con la Lazio non bastano però a correggere le fragilità dei neroverdi, ancora incapaci di gestire il vantaggio e di interrompere la serie negativa. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.