VIDEO VN - Adesso è lampante, Oulai e Goncalves devono giocare

La Fiorentina torna alla vittoria battendo 4-2 il Sassuolo in trasferta e dando respiro alla classifica, grazie a una ripresa più coraggiosa e concreta dopo le difficoltà del primo tempo. Vanoli conferma la formazione schierata contro l’Atalanta, con Joao Mario a sinistra, Fagioli in regia e il tridente Mastantuono-Pellegrino-Njie. Aquilani cerca invece il riscatto dopo il pesante ko con la Lazio, affidandosi a Berardi, Esposito e Laurienté. I viola tengono le linee strette e puntano sulle ripartenze, soprattutto a destra con Mastantuono e Jimenez, ma al 25’ subiscono il vantaggio neroverde: Esposito supera l’opposizione di Fagioli e lancia Laurienté, che si infila tra Viery e Jimenez e segna. Allo scadere arriva l’1-1, con Njie che serve Pellegrino, bravo ad anticipare Candè con il movimento giusto.

A inizio ripresa la Fiorentina completa il sorpasso grazie a Njie, che finalizza un’azione avviata da una ripartenza di Jimenez. I viola guadagnano campo e Mastantuono prova a colpire dopo una galoppata solitaria, mentre Vanoli inserisce Oulai per Fagioli e Gnonto per Njie. Il Sassuolo, però, continua a rendersi pericoloso con Laurienté, che mette in difficoltà Jimenez e firma il 2-2 liberandosi dello spagnolo e battendo De Gea da distanza ravvicinata.

La Fiorentina reagisce ancora e trova il nuovo vantaggio in contropiede: lo scambio tra Goncalves, entrato al posto di Brescianini, e Mastantuono porta al gol del 3-2 dell’argentino. Vanoli chiede attenzione e concentrazione per proteggere il risultato, poi arriva anche la rete della sicurezza: Valdepenas, servito da Ndour, firma il definitivo 4-2. Un successo costruito sulla capacità di reagire, che restituisce fiducia ai viola pur lasciando da correggere le fragilità tattiche e difensive emerse durante la gara. Lo scrive la Nazione.