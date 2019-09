Monte ingaggi, dal 2010 ai 50 mln di oggi: Fiorentina vicina al ’14/’15. Il confronto con gli altri club

Stando ai dati riportati stamattina da La Gazzetta dello Sport, si alza fino a 50 milioni di euro netti il monte ingaggi della Fiorentina (CLICCA QUI PER IL DETTAGLIO DELLA TABELLA). Un balzo in alto di 13 milioni rispetto alla passata stagione, con Pradè non troppo dai livelli del biennio 2013-2015. Per un quadro più completo, vi riproponiamo lo schema che riassume l’andamento – secondo la rosea – del cumulo stipendi viola negli ultimi anni (pubblicato su Violanews.com la scorsa primavera):

2010/2011: circa 41,7 mln di monte ingaggi (5° della Serie A) e 9° posto in campionato (gestione tecnica Corvino, allenatore Mihajlovic);

2011/2012: circa 37 mln di monte ingaggi (7° della Serie A) e 13° posto in campionato (gestione tecnica Corvino, allenatori Mihajlovic, D. Rossi e Guerini);

2012/2013: circa 38,8 mln di monte ingaggi (7° della Serie A) e 4° posto in campionato (gestione tecnica Pradè–Macia, allenatore Montella);

2013/2014: circa 60,5 mln di monte ingaggi (7° della Serie A), 4° posto in campionato e finale di coppa Italia (gestione tecnica Pradè–Macia, allenatore Montella);

2014/2015: circa 56 mln di monte ingaggi (6° della Serie A), 4° posto in campionato, semifinale di coppa Italia e semifinale di E.L. (gestione tecnica Pradè–Macia, allenatore Montella);

2015/2016: circa 46 mln di monte ingaggi (7° della Serie A) e 5° posto in campionato (gestione tecnica Pradè–Macia, allenatore Sousa);

2016/2017: circa 42 mln di monte ingaggi (7° della Serie A) e 8° posto in campionato (gestione tecnica Corvino–Freitas, allenatore Sousa);

2017/2018: circa 35 mln di monte ingaggi (9° della Serie A) e 8° posto in campionato (gestione tecnica Corvino–Freitas, allenatore Pioli);

2018/2019: circa 37 mln di monte ingaggi (8° della Serie A), 11° posto in campionato e semifinale di coppa Italia (gestione tecnica Corvino–Freitas, allenatori Pioli e Montella).

2018/2019: circa 50 mln di monte ingaggi (8° della Serie A), gestione tecnica Pradè, allenatore Montella.