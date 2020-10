Chiesa l’ingaggio è super. Ma non basta per essere nella top ten della Juventus

Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nelle prime pagine trovano spazio gli stipendi di tutti i calciatori della Serie A. Se come detto (Leggi) la tendenza è quella di risparmiare, la Juventus comanda ancora ampiamente questa speciale classifica. Nonostante aver abbassato di 58 milioni rispetto la scorsa stagione, la vetta per le concorrenti è ancora inarrivabile. Stiamo parlando sempre di 236 milioni, quasi il doppio della diretta avversaria Inter (149) e più del doppio della Roma (112). E addirittura 6 volte quello dell’attuale capolista della Serie A, l’Atalanta che si colloca all’undicesimo posto con 42,6 milioni (Leggi qua i dati della Fiorentina). Nella rosa dei bianconeri il paperone è ovviamente Ronaldo con uno stipendio di ben 31 milioni. E Chiesa? L’Ex viola con i suoi 5 milioni si colloca tra il nono e il dodicesimo posto, con lo stesso ingaggio di Arthur, Cuadrado e Morata. Un milione sopra il suo ex compagno alla Fiorentina, Bernardeschi, che si ferma (si far per dire) a 4 milioni.