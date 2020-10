Stop alle follie sugli ingaggi, ma la Fiorentina sale. E spende molto più dell’Atalanta…

La Gazzetta dello Sport di oggi sottolinea come in Serie A la tendenza sia quella di risparmiare e tagliare sul monte ingaggi, come ha fatto la Juventus (58 milioni in meno), ma come non hanno fatto alcune squadre, l’Inter su tutti. Tra queste, c’è anche la Fiorentina, che ha aggiunto 5 milioni al suo computo totale, portandolo a 55 milioni all’anno di stipendi, ben 13 in più rispetto alla capolista Atalanta, che pure ha aumentato anch’essa le spese. Ribery (4) e Callejon (2,2) sono gli unici multimilionari in rosa, mentre esuberi come Eysseric e Saponara guadagnano rispettivamente 1 e 0,8 milioni a stagione.

