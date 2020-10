Pulgar il calvario è finito, lo Spezia è un obiettivo concreto. E anche Amrabat sorride

Dopo esser stato costretto a saltare le prime tre partite a causa della doppia positività al Covid-19, Iachini ritrova Erik Pulgar. L’obiettivo del cileno è proprio la prossima partita di campionato contro lo Spezia, e il conto alla rovescia è partito direttamente dai social del centrocampista. “Finalmente sono tornato ad allenarmi con i compagni dopo diverse settimane di cura. Sono stanco perché devo riprendere il ritmo poco a poco, però sono anche felice”. Pulgar sa che servirà del tempo per riprendersi il centrocampo della Fiorentina, ma la trasferta di Cesena adesso è una possibilità concreta. Questo quanto troviamo scritto nell’edizione odierna del Corriere dello Sport. Pulgar si riprenderà la Fiorentina dentro un reparto che è cambiato rispetto all’ultima stagione e che ha bisogno di ritocchi e aggiustamenti per arrivare alla quadratura del cerchio. L’ex Bologna, che non è un vero e proprio regista, potrebbe diventare l’equilibratore della squadra, consentendo ad Amrabat di trovare la posizione più congeniale. Il reintegro avverrà lentamente, ma Iachini può essere felice, adesso la sua rosa è al completo