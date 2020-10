Cambiasso: “Martinez Quarta giocatore fatto e finito, ma serviranno calma e pazienza”

Esteban Cambiasso, ex centrocampista di Inter e Real Madrid, ha parlato a margine del Festival dello Sport in corso di svolgimento a Milano: “Martinez Quarta? Mi auguro che possa fare bene, le carte in regola ce le ha. È il centrale titolare della Nazionale argentina, è un giocatore più fatto e finito rispetto ad esempio a Brunetta del Parma. Mi auguro che sia trattato con tranquillità da una società che ha creduto in lui. Non è tanto giocare in un campionato, quanto vivere in un paese diverso, quindi serve un po’ pazienza, ma sono ottimista perché normalmente gli argentini si ambientano in fretta in Italia“.

