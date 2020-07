Meucci (Italia Viva): “Siamo per il restyling del Franchi. Nessun muro di Pessina”

Titta Meucci, vicepresidente del gruppo Italia Viva in consiglio regionale, è intervenuta nel corso della conferenza indetta dal suo partito sul tema infrastrutture. Queste le sue parole: “La posizione di Italia Viva è di dare una casa alla Fiorentina, uno stadio moderno soprattutto per chi assiste alle partite. Oggi non ci sono i requisiti necessari. Se questo stadio moderno può essere trovato solo altrove, noi non siamo in via di principio contrari. Non è sbagliato guardare alla dimensione metropolitana, tuttavia pensiamo che si debba insistere per trovare una soluzione per la riqualificazione.

Richiamiamo l’attenzione allo stadio Flaminio a Roma, città più grande di Firenze che non ha tutelato il suo impianto: ecco che fine ha fatto. Bisogna evitare il rischio-buco nero. Ora, la tutela al Franchi è stata rinnovata, ma non vediamo muri da parte della Soprintendenza, che non ha avuto modo di esaminare progetti. I beni si tutelano mantenendone la funzione, e in presenza di un investitore volenteroso crediamo che si possa trovare un compromesso”.