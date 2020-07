On. Toccafondi (IV): “Franchi, proviamoci. Altrimenti Campi” Sul dl Semplificazione…

toccAnche l’onorevole Gabriele Toccafondi, oltre a Titta Meucci (LEGGI), è intervenuto nel corso della conferenza stampa di Italia Viva sulle infrastrutture. Queste le parole del deputato: “La legge vale per tutti i beni culturali, non solo per gli impianti sportivi. Noi l’abbiamo letta. 70 anni da costruzione e decesso dell’autore sono i due requisiti della tutela. Noi abbiamo chiesto al Ministero se fosse prevista una revisione, che non deve essere tout-court, ma solo sugli impianti sportivi (Dall’Ara, Franchi, Flaminio).

Bisognerebbe andare ad interpretare l’ultima legge del 2017, oppure modificare a livello normativo quella del 2004. Il Decreto Semplificazione ci viene un po’ incontro, ma ripetiamo: serve una deroga alle amministrazioni sugli impianti sportivi. Tutti noi non vogliamo che il Franchi rimanga a se stesso, ci proveremo fino in fondo. Se poi non sarà possibile, saremo contenti di andare a Campi. Ma almeno proviamoci”.