Malagò: “Modello tedesco applicabile solo se preso per intero. A fatica, ma stiamo ripartendo”

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, intervenuto a Che Tempo che Fa, ha parlato riguardo alla possibile ripartenza della Serie A

Spadafora ha parlato della volontà di trasmettere una Diretta Gol in chiaro per tutti(CLICCA QUA). La mia opinione è che in realtà il ministro abbia detto questo perché si parla tanto del modello tedesco, ed è giusto averlo come riferimento, ma non puoi prendere solo un pezzetto della Bundesliga. In Germania hanno sistemato ogni questione, ci sono tante cose che non si devono fare, e la Federcalcio sta rispondendo alle esigenze. Per noi restano ancora tanti invece i punti interrogativi. Dobbiamo comunque notare che sono stati fatti passi avanti nelle ultime ore (l’invio da parte della FIGC del protocollo per tornare a giocare in sicurezza). A fatica questa barca sta partendo, è una situazione molto complicata, ma la volontà è quella di ripartire.