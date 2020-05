Spadafora: “Giovedì decideremo la data per la ripartenza. Serie A in chiaro? Proporrò il modello tedesco”

Il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, in un’intervista esclusiva alla TGR, ha parlato così della possibile ripresa del campionato di Serie A:

Le date possibili che abbiamo individuato per la Serie A sono il 13 e il 20 giugno. Pochi minuti fa è arrivato il protocollo per la ripresa del campionato (CLICCA QUA). Giovedì convocherò tutti i vertici per stabilire se ripartire. Se l’esito sarà positivo decideremo anche la data nel quale avverrà la ripartenza. Partite in chiaro? In Germania Sky ha trovato l’accordo per una sorta di Diretta Gol disponibile a tutti. Farò il possibile per arrivare a promuovere questo modello anche in Italia che aiuterà molto ad evitare assembramenti.