Con un giorno d’anticipo rispetto a quanto previsto, la Figc ha inviato oggi al Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, il protocollo definitivo relativo alle norme da applicare per far sì che Serie A, B e C possano ripartire con la loro regolare attività. Adesso la palla passa al Governo, in attesa del 28 maggio quando si terrà il fondamentale incontro tra i vertici di calcio e politica. Lo racconta gianlucadimarzio.com.