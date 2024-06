La Fiorentina di nuovo al Viola Park. Moena pronta ad ospitare un’altra squadra di A

La Fiorentina nelle prossime settimane annuncerà le date del ritiro, che per il secondo anno di fila si svolgerà al Viola Park. Una scelta avallata dal nuovo allenatore viola Raffaele Palladino, che fin da subito vuole lavorare col gruppo squadra ed entrare in sintonia coi suoi ragazzi. Saranno tanti i nuovi calciatori che metteranno piede nello spettacolare e moderno Viola Park per la prima volta. Inoltre anche per i tifosi, dovrebbe essere il primo ritiro con i cancelli aperti, dopo quello che per motivi logistici aveva visto l'assenza del tifo viola. Mentre adesso la testa è concentrata al 100% sul Viola Park, fino a tre anni fa i ritiri estivi venivano fatti a Moena, la "fata delle Dolomiti".