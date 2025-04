De Gea e il rinnovo biennale, CorSport avverte: “Potrebbe chiedere ingaggio top”

In caso di rinnovo biennale, David De Gea potrebbe chiedere un ingaggio maggiore da quello previsto nel contratto

Il Corriere dello Sport si sofferma sul rinnovo di David De Gea.La Fiorentina ha un opzione per il prolungamento di un anno, ma non è detto che il club di Rocco Commisso potrebbe sedersi e chiedere un rinnovo di due anni. Certo è, che lo spagnolo potrebbe spingere per uno stipendio maggiore: