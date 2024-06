Viola Park e niente maxi tournée. Palladino vuole ottimizzare subito il lavoro

Ci spiace dover ricorrere alla stucchevole e inflazionata formula dell'estate calda ma evidentemente a Firenze lo sarà eccome. Perché quella che si appresta ad iniziare è una vera e propria stagione di passaggio per la Fiorentina che, oltre ad aver cambiato guida tecnica, dovrà lavorare parecchio in sede di mercato per rinforzare una squadra ferita nell'orgoglio e orfana di diversi giocatori che presto lasceranno la Toscana. Saranno tanti, dunque, i volti nuovi che si presenteranno al 'primo giorno di scuola' al Viola Park a metà luglio. Già, perché per il secondo anno consecutivo la Fiorentina ha scelto di sfruttare al massimo il nuovissimo centro sportivo e svolgerà al suo interno gran parte della preparazione.

Una scelta avallata e soprattutto dal neo tecnico gigliato Raffaele Palladino, che fin da subito vuole lavorare col gruppo squadra ed entrare in sintonia coi suoi ragazzi. Tanto lavoro, dunque, e distrazioni ridotte al minimo. Così come nel ritiro della scorsa stagione, la Fiorentina eviterà lunghe trasferte o tournée che porterebbero la squadra a strascico per il globo. Il club si limiterà ad organizzare le classiche amichevoli precampionato per tastare il polso della condizione fisica generale e rodare i primi meccanismi tattici. Al massimo, il board deciderà se partecipare (come nell'ultimo ritiro) a mini tornei che si terranno all'estero, purché il gruppo possa rientrare in tempi brevi sui campi del Viola Park. L'obiettivo è quello di ottimizzare il lavoro, che sarà parecchio, di Raffaele Palladino