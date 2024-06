Ritiro al Viola Park e tante iniziative per il tifo viola: a breve il programma

Nemmeno il tempo di fermarsi, che al Viola Park stanno già organizzando i dettagli per l'avvio della prossima stagione. Come detto in esclusiva su Violanews, la Fiorentina di Palladini passere gran tempo del ritiro estivo all'interno del maestoso centro sportivo viola. Quest'anno però, sarà diverso rispetto allo scorso anno. Come sottolinea Repubblica, la società viola ha in mente diverse iniziative per far vivere il Viola Park ai tanti tifosi fiorentini.