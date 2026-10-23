Quello che inizialmente sembrava un intoppo da risolvere nel giro di un paio di settimane si sta trasformando in un vero e proprio grattacapo d'infermeria. L'infortunio alla spalla subito lo scorso 30 settembre con la maglia dell'Islanda da Albert Gudmundsson, ceduto in estate dalla Fiorentina alla Lazio a titolo temporaneo con opzione di riscatto, sta richiedendo tempi di guarigione decisamente più lunghi rispetto alle prime stime diagnostiche.

Le parole di Gattuso e la tabella di marcia

A fare chiarezza sulle reali condizioni dell'attaccante di proprietà della Fiorentina è stato lo stesso tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso. Alla vigilia del match di campionato contro il Parma allo stadio Olimpico, l'allenatore calabrese non ha nascosto la complessità del quadro clinico: "Per Albert noi speriamo di rivederlo correre senza dolore tra dieci giorni. Speriamo prima di Napoli di riaverlo a disposizione".

Un'ammissione chiara sul fatto che il giocatore avverta ancora fastidio nell'articolazione e non sia tuttora nelle condizioni di riprendere il lavoro atletico sul campo a pieno regime.

Uno stop da oltre un mese

Se la tabella di marcia delineata da Gattuso dovesse trovare conferma, il rientro del fantasista islandese avverrebbe soltanto in occasione della sfida contro il Napoli, programmata per il prossimo 8 novembre.

Un periodo di degenza che porterebbe lo stop complessivo a circa un mese e mezzo di inattività. Un'assenza pesante per la Lazio e un'evoluzione inattesa per l'ambiente viola, che continua a monitorare a distanza il percorso del proprio tesserato.