Non soltanto Kean: molti ex Fiorentina stanno faticando a trovare rendimento e continuità lontano da Firenze, senza ottenere finora la svolta sperata dopo prestiti e cessioni. Le principali eccezioni sono a Torino: Mandragora ha realizzato un gol e un assist in tre presenze, mentre Comuzzo conta cinque partite e una rete. Fortini, invece, dopo alcune apparizioni è stato frenato dalla pubalgia.

Alla Lazio, Gudmundsson ha collezionato tre spezzoni e un gol contro l’Udinese, ma i problemi alla spalla ne hanno ostacolato la continuità. Piccoli è fermo a una rete in sei presenze con il Bologna, un bottino ancora insufficiente per parlare di rilancio. Nessun gol, invece, per Fabbian nelle quattro gare con il Parma e per Fazzini nelle cinque disputate con il Cagliari.

Anche all’estero il bilancio resta contenuto: Gosens ha segnato una volta in cinque partite con lo Schalke, mentre Balbo ha raccolto sei presenze con lo Sturm Graz, per appena 242 minuti complessivi. Kouadio trova spazio al Monza, con sei gare, ma deve ancora imporsi. È presto per formulare verdetti, tuttavia il rendimento di quasi tutti resta al di sotto delle aspettative. Lo scrive la Nazione.