La Fiorentina ha le idee chiare sul centrocampista
Focus VN - "Siamo giovani": non può essere (solo) questo il problema
Il Galatasaray continua a monitorare la situazione di Oulai in vista del mercato di gennaio. Il centrocampista è un obiettivo del club turco, che mantiene viva l’attenzione sul giocatore della Fiorentina.
La posizione viola, però, resta chiara: Oulai è considerato incedibile. La Fiorentina lo vede come un calciatore da aspettare e sul quale costruire un futuro importante, dando tempo al suo potenziale di esprimersi.
Le aspettative maturate in estate non hanno ancora trovato piena conferma sul campo, ma la fiducia nel centrocampista rimane. Per la Fiorentina, dunque, l’interesse del Galatasaray non cambia la prospettiva: Oulai resta una parte del progetto futuro. Lo scrive Repubblica Firenze.
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